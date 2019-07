Capo di Notte. Prima cena del Pescatore ad Albisola Superiore

Martedì 30 luglio, ad Albisola Superiore, torna Capo di notte. La cena del pescatore.

Il fulcro dell’evento sono i menù proposti da ristoranti e bar, da gustare comodamente seduti, oppure da asporto, per le vie, tinte di bianco e blu, dei caruggi di Albisola Capo.

Non mancheranno i gruppi live ed intrattenimenti:

Scacchiera- John Deer

Piazza della chiesa- the blue young monkeys

Piazza talian- Aldo ascolese

Via Colombo-Analcolic duo

Via San Pietro- Presentazione moda a cura dei commercianti