Mercoledì 21 agosto, Capitan Ventosa a Pietra Ligure!

Dalle ore 18, AperiVenToso con la presenza di Capitan Ventosa presso il Cafè Toso in Piazza San Nicolò.

Dalle ore 19, Cena con in Capitan V, panini con salsiccia e wurstel, bevande e dolci presso il Parco AsinOlla in Via Piave.

Alle ore 21, spettacolo comico “Capitan Ventosa… le sa TUTTE!” presso il Parco AsinOlla.

Ingresso e consumazione 10€ adulti – 5€ bambini fino ai 10 anni.

Servizio navetta gratuito, andata e ritorno presso il Parcheggio di Via Borro – ex Campo Sportivo.

Info e prenotazione:

Associazione AsinOlla – cell. 339 1771999 – parcoasinolla@gmail.com