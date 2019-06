“Canzoni per gli Uomini e per la Terra” – Concerto al Parco dell’Accoglienza

Giunge alla terza edizione “Una Notte intorno al Mondo”, evento a cura dell’Accademia Musicale Albisolese e dell’Associazione ArtINcanto in collaborazione con alcuni dei migliori musicisti liguri e personaggi di spicco della storia radiofonica del territorio. Il progetto nasce dalla necessità di unire diverse forme d’arte, seguendo un’urgenza sociale e collettiva: da sempre la musica popolare ha parlato della realtà quotidiana, attraverso una profonda analisi dell’animo umano.

Domenica 30 giugno alle ore 21 al Parco dell’Accoglienza la serata dal titolo “Canzoni per gli Uomini e per la Terra” si svolgerà come un racconto, tra momenti importanti della storia e altri di attualità, tra curiosità e brani pieni di energia o più introspettivi, ma soprattutto grande musica. Partecipano Marco Cravero alle chitarre, Massimo Broccardo alle tastiere, Martino Corso al piano jazz, Francesco Bellia al basso, Giorgio Bellia alla batteria. La direzione artistica è di Eliana Zunino, presentano Alfa e Mr Rock mentre la guest star sarà Ronnie Jones, cantante e compositore statunitense, attivo in Italia da molti anni e considerato uno dei cantanti più originali e versatili della scena musicale europea.

Il concerto si inserisce nelle iniziative nate per far conoscere il Parco dell’Accoglienza, presso il Santuario della Pace, la nuova area verde in città, inaugurata nel mese di maggio, nata da un progetto che è il risultato della sinergia fra il Comune di Albisola Superiore, con il programma SPRAR Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati, l’Istituto Missionario Scuola Apostolica del Sacro Cuore di Gesù e Arcimedia. Il parco è aperto tutti i giorni dalle ore 8 alle ore 20 fino all’8 settembre e poi, fino a giugno del prossimo anno, sabato e domenica dalle ore 10 alle ore 18 ed è raggiungibile in auto (parcheggio all’interno) oppure con il bus della linea 7/.