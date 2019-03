“Canzoni e pensieri di Fabrizio De Andrè” in scena a Varazze

Dal 23 al 25 marzo si terranno a Varazze una serie di eventi riguardanti il tema della creatività e dell’arte connessi al mondo della psichiatria.

Il primo appuntamento, sabato 23 marzo, presso la sala convegni La Tolda, è un seminario dal titolo: “Sofferenza mentale e creatività”. Alle ore 16,30, presso il Palazzo Beato Jacopo, verrà inaugurata la mostra “Intelligenze rovesciate”, in cui verranno esposte le opere di arte outsider curate da Giovanni Giusto, Simonetta Porazzo e Nicole Asnong. Sarà aperta al pubblico fino sabato 30 marzo.

Andrà in scena lunedì 25 alle ore 21:00 presso il teatro Don Bosco lo spettacolo “Canzoni e pensieri di Fabrizio De Andrè”, che vedrà impegnati sul palco Giorgio Scaramuzzino, famoso attore, scrittore e regista e Claudio Bocchi, musicista e musicoterapeuta, accompagnato dalla Pesci in Barile Band, formazione composta da operatori e pazienti delle Comunità Terapeutiche appartenenti al Gruppo Redancia.

Racconta Bocchi, “abbiamo pensato ad uno spettacolo che, oltre a presentare le canzoni più famose, parlasse dei valori che Faber trasmetteva in forma poetica nei suoi testi: il non giudizio, quella pietas laica che nel rispetto delle differenze faceva emergere l’umanità dei suoi personaggi, gli ultimi e i perdenti di un mondo che giudica e semplifica troppo facilmente.

Temi più che mai attuali.

Penso che lo sguardo di De Andrè, il suo grande rispetto per le vicende umane, anche quelle più provate dalla sofferenza del vivere, sia di grande ispirazione per chi come me opera con i pazienti psichiatrici.

In questa occasione saremo tutti insieme sul palco per dare voce alle canzoni di questo grande poeta del nostro tempo.”

L’ingresso allo spettacolo è libero ad offerta.

L’intero incasso sarà devoluto all’associazione Il Barattolo Onlus, impegnata nella difesa dei diritti e nella lotta contro lo stigma dei pazienti psichiatrici.