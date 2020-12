“Canto di Natale”: le avventure di Scrooge nelle letture animate di Riccardo Tortarolo

Saranno festività insolite quelle del Natale 2020: dovremo rinunciare ad eventi e occasioni in cui stare insieme in presenza ma grazie all’amministrazione comunale di Albisola Superiore sono in calendario alcune iniziative a distanza per i più piccoli.

Un esempio sono le letture animate del “Canto di Natale” a cura di Riccardo Tortarolo, insieme al quale sabato 19 dicembre e giovedì 24 dicembre dalle ore 18 su YouTube e Facebook seguiremo le avventure di Scrooge e degli spiriti del Natale che hanno reso famoso il racconto di Charles Dickens.

“In questo periodo di festività inedito in un anno così complicato la nostra amministrazione non si è arresa all’idea di non poter fare nulla – spiega l’assessore a Turismo e Commercio Luca Ottonello – Pur dovendo rinunciare alle manifestazioni pubbliche abbiamo voluto puntare su iniziative solidali e d’immagine che coinvolgessero i cittadini e gli attori del territorio, in uno spirito natalizio che, seppur insolito, potesse unire e riscaldare occhi e cuori di tutti”.

“Abbiamo investito su diverse attività di comunicazione affinché si continui a parlare di Albisola Superiore come destinazione viva e attiva per diffondere il messaggio positivo che qui va tutto bene e non appena sarà possibile tutti coloro che hanno resistito in questi mesi, i commercianti, i ristoratori, gli operatori turistici e l’amministrazione aspettano tutti gli amanti della nostra città, turisti e visitatori, a braccia aperte”, conclude Ottonello.