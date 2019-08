Canti, musiche e racconti dalle tradizioni della Liguria con il Laura Parodi Trio

Terzo concerto della rassegna “Suoni, Arte e Racconti”, inserita nella manifestazione regionale “Musica nei Castelli di Liguria”, un’occasione per conoscere pievi, santuari e chiese dell’antica Val Bormida ascoltando musiche, canti e racconti della tradizione. La musica ligure tradizionale si fonde con l’architettura dell’antica Pieve Sant’Eugenio a Roccavignale, all’origine denominato Rocca Vineale, ossia “vigne sulle rocche”, in quanto fiorente era la coltivazione di vitigni sui pendii rocciosi.

Su un’altura sopra il castello si trova la chiesa di Sant’Eugenio, prima parrocchia del borgo, probabilmente costruita insieme alla fortificazione tra il XII e XIII secolo ma rifatta nel 1660 in stile barocco. Uno stemma di marmo sulla vecchia pieve di S. Eugenio riporta i tralci ed i pampini dell’uva con una torre posta su di un pendio. Il nome Vineale compare per la prima volta nel 999 in un diploma di Ottone III, che lo dice dipendente dalla chiesa di Savona.

“Per l’importante contributo nella ricerca e alla divulgazione della musica e della canzone popolare ligure e l’assiduità e la passione dedicate all’attività di promozione della conoscenza delle tradizioni e dei generi musicali, in particolare del trallalero”: è quanto recita uno dei tanti riconoscimenti, nel caso il Premio Yvon Palazzolo, ricevuti dalla cantante genovese Laura Parodi.

Voce storica del gruppo La Rionda e del Gruppo Spontaneo Trallalero, da moltissimi anni si dedica alla ricerca, allo studio e alla riproposta del repertorio vocale ligure e norditaliano. Ha al suo attivo centinaia di concerti in Italia ed Europa e numerose incisioni discografiche e radiofoniche. Nello spettacolo presenterà un itinerario di canti legati alla tradizione della cultura ligure in cui si racconta di viaggi, amori, inganni e speranze.