Campochiesa in Fiera

Il Natale si avvicina! A meno di un mese dalla festività il centro di Campochiesa d’Albenga si addobba a festa per iniziare a respirare l’atmosfera natalizia. Per un’intera giornata piazza della Chiesa e alcuni scorci del borgo faranno da sfondo a mercatini, laboratori e molto altro.

Domenica 2 dicembre dalle 10 alle 19 saranno presenti numerose bancarelle di artigiani, hobbisti, operatori del proprio ingegno e stand di agroalimentare: un’occasione unica per acquistare prodotti tipici e creazioni realizzate a mano, oltre a numerose idee regalo. Nel corso della giornata saranno molte le occasioni di intrattenimento per grandi e piccini: fattoria per bambini, canti, esibizioni e laboratori a tema natalizio e la possibilità di incontrare Babbo Natale in persona!

Ci sarà anche una mostra laboratorio di statuine tipiche liguri, i Macachi, allestita nell’antica casa comunale recentemente restaurata e un’esposizione di presepi per le vie del paese. Sarà inoltre possibile acquistare il proprio albero di Natale presso lo stand del Vivaio Michelini. Non mancheranno gli stand gastronomici; si potranno, infatti, assaggiare alcuni piatti realizzati dagli agriturismi e ristoranti del paese (non occorre la prenotazione).

Programma

ore 10 apertura della manifestazione con mercatino dell’artigianato e dell’agroalimentare, mostra di statuine del presepe (macachi) all’interno della Casa Comunale, colazione in piazza presso il bar “Dolce e Caffè” e la fattoria di Cinzia e Clemente

ore 11:30 Santa Messa presso la Chiesa Parrocchiale

dalle ore 12 pranzo preparato dagli agriturismi Lavanda in Fiore e Il Colletto, il Ristorante Le Rapalline, l’agriturismo Nonna Litta, l’Osteria del Tempo Stretto, il Birrificio 44, il Bar Dolce e Caffè e la Confraternita di Campochiesa, che resteranno aperti anche per la merenda

nel pomeriggio giochi in piazza e musica per i caruggi con “Stamburando”

dalle ore 14:30 canti della scuola primaria di Campochiesa

dalle 15 alle 18 Laboratorio di costruzione di statuine tipiche liguri (macachi) a cura dell’Associazione Culturale Macachi Lab presso la Casa Comunale

dalle ore 15:30 sculture di palloncini e spettacolo di magia con Magic Alex (nel salone dell’agriturismo Il Colletto, locale chiuso e riscaldato)

alle ore 16 l’arrivo di Babbo Natale

dalle ore 17 laboratorio a tema “Rudolph la renna” presso la Casa di Babbo Natale

ore 18 premiazione del Concorso di Presepi in piazza