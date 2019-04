Campionato Regionale Ligure “1° Memorial Valter Magnone”

Domenica 28 aprile, nella Valle del torrente Segno a Vado Ligure, si svolgerà il 1° Memorial Valter Magnone, seconda prova del campionato ligure Enduro, organizzata dal Moto Club Segno.

Oltre trenta chilometri di percorso, Enduro vero come è sempre stato in questo entroterra di Vado, e con due prove speciali da ripetere ad ogni passaggio, due linee perché qui di spazio per i fettucciati ce ne è poco, ma è la cifra caratteristica di una zona che per questo sport è tra le migliori.

Partenza dal centro di Vado domenica alle ore 9:00, il MC Segno ha lavorato duro per ripristinare tracciati chiusi da tempo, ragazzi e ragazze, mamme e papà, tutti insieme appassionatamente, anche questa è la cifra di un MC che resta tra i pochi duri e puri, una ASD vera, dove nessuno guadagna e tutti lavorano.