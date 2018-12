Campionati italiani assoluti in vasca corta per atleti paralimpici

Più di cento atleti paralimpici provenienti da 34 società da varie zone d’Italia sono i numeri, decisamente al di sopra delle attese, dei Campionati assoluti in vasca corta FINP, manifestazione che, pur essendo un campionato italiano, ha una rilevanza internazionale nel mondo del nuoto paralimpico. La gara infatti è stata riconosciuta dall’organismo internazionale IPC International Paralympic Committee per permettere agli atleti di registrare i loro miglior tempi a livello mondiale.

“Si tratta del primo evento di questo genere che abbiamo il piacere di ospitare in Italia e a Loano – dichiara il sindaco Luigi Pignocca – una manifestazione di altissimo livello sportivo che segna l’inizio del calendario agonistico 2019. È un onore dare avvio ad un’annata che si presenta essere ancora migliore delle già ottime stagioni passate”.

Le gare alla Piscina Comunale inizieranno sabato 1 dicembre alle ore 9:30 con i 50 dorso, farfalla e 100 rana per poi proseguire il pomeriggio dalle 17 con i 50 stile libero, 100 dorso e 50 rana. Domenica 2 dicembre mattina sarà la volta dei 100 stile libero e 100 farfalla.

Alle premiazioni sarà presente l’assessore comunale allo Sport Remo Zaccaria, che si dice “entusiasta di come la città si sia ancora una volta resa disponibile ad accogliere il meglio del nuoto paralimpico italiano. È volontà comune fare in modo che Loano continui ad essere un punto di riferimento per il grande sport italiano e grazie a questa manifestazione possiamo annoverare un altro importante appuntamento al nostro palmares sportivo”.

Il presidente del comitato organizzatore Carlo Fernandez sottolinea come la società Doria Loano Nuoto e l’Istituto Falcone siano sempre pronti a dare un aiuto concreto in termini di disponibilità di persone e spazi, senza il quale nulla sarebbe possibile. Doveroso anche il ringraziamento alla Polizia Penitenziaria, che metterà a disposizione i mezzi per i transfer dei partecipanti, ad Acqua Alisea e a Rocket Way, fornitore di servizi Internet.