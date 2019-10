“Camminata tra gli Olivi” tra paesaggi, degustazioni, tradizioni e cultura

Le storie di un borgo e un frantoio, il paesaggio millenario degli oliveti e il lavoro quotidiano di un’azienda e intorno arte, cultura, tradizioni, costumi delle terre della Liguria: è il mondo genuino e vero che l’Associazione Nazionale Città dell’Olio ci fa scoprire con la terza edizione della “Camminata tra gli Olivi” domenica 27 ottobre.

Tutta l’Italia sarà in cammino per scoprire nuovi itinerari e nuove suggestive passeggiate nell’Italia dell’olio extravergine e festeggiare i venticinque anni delle Città dell’olio. Quasi a celebrare l’importante anniversario la “Camminata tra gli Olivi” ha ottenuto un prestigioso riconoscimento dalla Fondazione The Routes of the Olive Tree di Kalamata, in Grecia: il premio onorario “Raccomandato dalle Strade dell’Olivo” del Consiglio d’Europa.

“L’evento funziona e sorprende perché coinvolge famiglie, appassionati della buona tavola italiana e turisti alla ricerca di quel viaggio d’esperienza che offra un coinvolgimento diretto nelle attività, che siano trekking o cicloturismo o tour gastronomici”, spiega Enrico Lupi, presidente delle Città dell’Olio.

Andora e Arnasco hanno selezionato percorsi in cui olivi e olio sono protagonisti con il fascino di una produzione indissolubilmente legata a dimore storiche, luoghi d’arte, frantoi e produzioni doc. Le colline e le terrazze percorse dalle fasce argentate degli olivi, l’olio che spesso profuma di macchia mediterranea e pinoli, le piante secolari e gli antichi frantoi sono la cornice dei dodici itinerari che la Liguria offre a chi partecipa alla “Camminata”. Fra borghi, ponti medievali, terrazze sul mare e antiche chiese si andrà alla scoperta dell’extravergine ligure. Non mancheranno degustazioni e visite alle aziende e ai frantoi.

In Italia le regioni che hanno aderito sono 17 e 119 città hanno raccolto l’invito dell’Associazione Nazionale Città dell’Olio e allestito la Camminata 2019 (dai 2 ai 5 km). Per scegliere il proprio percorso o saperne di più basta un click sul sito web dell’evento, in cui si può scaricare il programma e trovare notizie sul territorio, il paesaggio, la storia. L’hashtag #camminatatragliolivi potrà essere utilizzato sui social media per postare foto dei luoghi e degli eventi, così da creare una vera e propria community.