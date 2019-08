“Camminata sotto le Stelle” – Passeggiata notturna a Laigueglia

Sabato 10 agosto si tiene la tradizionale “Camminata sotto le Stelle”, passeggiata notturna con partenza dal centro di Laigueglia fino ad arrivare alle alture di Colla Micheri con la guida del Gruppo Astrofili Ingauni.

Il ritrovo e le iscrizioni si terranno il 10 agosto nell’anfiteatro di via Mazzini dalle ore 20 alle ore 21:30. Alle ore 21:45 la partenza per la Colla alle ore 21:45. All’arrivo è previsto un rinfresco con musica di intrattenimento. Per tutti i partecipanti un simpatico omaggio.

La manifestazione è organizzata dalla Pro Loco con il patrocinio e la collaborazione del Comune.