Mercoledì 6 novembre con ritrovo alle ore 19:30 in piazza Sisto IV a Savona siamo invitati a salire tutti insieme a piedi alla Madonna degli Angeli per non dimenticare un posto indimenticabile.

La camminata è organizzata da OSA Outdoor Sport Activity in collaborazione con l’Associazione GPN 2010.

Si raccomandano scarpe da sterrato, luce e bicchiere o tazza infrangibile.