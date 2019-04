Camminata primaverile “Dand’andumma”

Quest’anno avrà luogo la seconda edizione di “Dand’andumma”, camminata primaverile gratuita adatta a tutti. Ritrovo alle ore 9:30 presso le scuole di Mioglia per una passeggiata di circa 8 km in mezzo al verde e con paesaggi incantevoli e immersi nella primavera. A metà percorso uno spuntino presso Ca’ de l’Ase. A seguire per chi lo desidera possibilità di ristoro presso i locali di Mioglia con menù tipici del posto.

Agriturismo Munarin Caterina (prenotazione obbligatoria)

Menù sportivo: Tagliolini pesto/ragù/bianco, arrosto e patate, dolce e caffè, 1/2 litro d’acqua o 1/4 di vino: 15 € a persona

Menù agriturismo: 5 antipasti, 2 primi, 1 secondo con contorno, 3 dolci, caffè, amaro, e bevande: 25 € a persona

Ristorante Bar Oddera

Primo, secondo con contorno, caffè, 1/2 litro d’acqua o 1/4 di vino: 15 € a persona

Bar Ambarabà

Panino, acqua e caffè: 5 € a persona

Panino e bibita: 5 € a persona

P.A. Croce Bianca Mioglia

Panino, bibita e caffè: 5 € a persona

Dopo pranzo si terrà la tipica Sagra del Salame e delle Fave, accompagnate da buon vino e dalle famosissime e buonissime focaccette di Mioglia. Durante tutta la giornata sarà possibile visitare la tradizionale Fiera del Primo Maggio.