Camminata fra gli Ulivi: il fascino della natura e del lavoro agricolo ad Andora

Andora. Nuovo tracciato per la Camminata fra gli Ulivi organizzata dagli Assessorati comunali all’Agricoltura e all’Ambiente, che hanno aderito all’iniziativa nazionale proposta dall’Associazione Città dell’Olio, e in programma domenica 25 ottobre.

La passeggiata propone infatti un percorso circolare su una distanza di circa 4 km, di difficoltà media, con partenza alle ore 9 dalla chiesa parrocchiale della frazione Conna, nel primo entroterra, e che comprende la visita alla località Garassini, con sosta per assistere all’abbacchiatura delle olive. Dopo aver attraversato i suggestivi uliveti delle Beulle i partecipanti saliranno verso l’antica borgata Costa Maggiore e dopo la visita faranno ritorno alla chiesa di Conna.

La Camminata si svolge anche grazie al prezioso contributo dato dal gruppo comunale di Protezione Civile, dagli abitanti delle località toccate, dal Frantoio Fratelli Morro, dalla Pro Loco e dalla COA.

È necessario confermare la presenza comunicando nome, cognome, numero di telefono dei partecipanti dal lunedì al venerdì dalle 9:30 telefonicamente o via e-mail. I partecipanti dovranno rispettare rigorosamente le normative vigenti contro la diffusione del Covid-19 e saranno divisi in gruppi di massimo 30 persone. Si raccomanda abbigliamento e calzature adeguate al percorso in campagna.