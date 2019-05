Camminata di Sensibilizzazione sul Diabete con i Lions Club

Sabato 18 maggio dalle 10:30 alle 12:30 a Savona avrà luogo la Camminata di Sensibilizzazione sul Diabete sul Prolungamento a mare, percorso dai partecipanti in maglietta gialla, che con il bleu è il colore simbolo del Lions Club International.

Il gruppo partirà da piazzale Eroe dei Due Mondi e arriverà ai giardini Rita Levi Montalcini (quartiere Fornaci, presso la Gelateria Cora), dove incontrerà i partecipanti all’evento provenienti da Vado Ligure e Spotorno, che a loro volta partiranno dalla SMS Giardino Serenella per dirigersi tutti insieme in piazza Sisto IV. Qui sarà possibile effettuare lo screening sul diabete, effettuato da personale medico e paramedico in collaborazione con l’ASL 2 di Savona e l’Associazione Savonese Diabetici.

La camminata è aperta a tutti, uomini, donne, disabili, giovani e meno giovani e anche ai nostri amici a quattro zampe. L’offerta libera sarà devoluta all’AILD per la ricerca. Si può effettuare la preiscrizione dal 2 maggio presso SPORTART (via Pirandello), FOTO OTTICA BENZI (piazza Mameli), Segreteria RARI NANTES Piscina Zanelli a Savona e presso OTTICA CAVIGLIA e OREFICERIA DELBONO (via Gramsci) a Vado Ligure, La Baracchetta (lungomare) a Noli, Hotel Riviera (Via Berninzoni) a Spotorno.

L’iniziativa promossa dal Lions Club International tramite l’AILD Associazione Italiana Lions per il diabete, in particolare dai club Lions Club Savona Host, Savona Torretta, Savona Priamar, Vado Ligure Quiliano “Vada Sabatia” e Spotorno, Noli, Bergeggi, Vezzi Portio, rientra nelle manifestazioni organizzate dall’Associazione “Cresci” per la settimana dell’Infanzia. Attualmente sono in corso ricerche mirate alla terapia cellulare della malattia con l’impiego di cellule staminali. L’attività di prevenzione attraverso lo screening consente di stabilire il rischio di sviluppare la malattia nei successivi dieci anni.

La camminata ha lo scopo di portare all’attenzione di tutti l’importanza di condurre un sano stile di vita, in cui trovano il giusto equilibrio lavoro, attività sportiva, riposo e una corretta alimentazione. La prevenzione del diabete mellito, con una diffusione nella popolazione adulta dell’8% e con la gravità delle sue complicanze, rappresenta uno dei maggiori problemi sanitari del nostro tempo. Fondamentale quindi fare opera di sensibilizzazione perché “se ti muovi il diabete si ferma”.