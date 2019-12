Domenica 29 dicembre con partenza alle ore 9:30 da piazza san Nicolò a Pietra Ligure si terrà la nuova edizione della Camminata dei Tre Colli, organizzata da Runners Loano con il patrocinio dell’Assessorato allo Sport del Comune.

Circa dieci i chilometri che dovranno percorrere i concorrenti, partendo dal centro cittadino, salendo lungo la zona collinare e passando per il Camping dei Fiori, la strada dei Castellari e il borgo Ranzi, per poi ridiscendere, imboccare via Rocca delle Fene, percorrere la zona Trabocchetto, rientrare nel centro storico attraverso il sottopassaggio e giungere all’arrivo.

Gli spettacolari uliveti secolari e i panorami campestri accompagneranno gli atleti nell’impresa podistica più caratteristica della zona.