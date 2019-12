“Camminata dei Babbi Natale” per la Croce Rossa e Runners for Autism

Domenica 8 dicembre a Loano si terrà la prima “Camminata dei Babbi Natale”, organizzata dal comitato locale della Croce Rossa Italiana e dall’asd Runners for Autism in collaborazione con il Gruppo Alpini e con il patrocinio dell’Assessorato a Turismo, Cultura e Sport del Comune.

La camminata seguirà un percorso di circa 4 km: partendo dal mercatino di Natale dei giardini san Josemaria Escrivà toccherà piazza Italia, i giardini don Lanteri e don Parodi, corso Europa, via Cesarea, l’archivolto Vallino, la passeggiata a mare fino al molo Francheville, la Marina di Loano, via delle Peschiere e ponte san Sebastiano per tornare nuovamente al mercatino. All’arrivo si terrà una piccola lotteria con ricchi premi.

Le iscrizioni apriranno alle ore 14:30 mentre la camminata prenderà il via alle 15:30. Per gli adulti la quota di partecipazione è 10 €, per i bambini fino ai 12 anni di età è 5 €. L’evento non ha scopo agonistico e procederà con un ritmo leggero, perciò sono proibiti biciclette, pattini e rollerblade.

Ai partecipanti sarà regalato un cappellino da Babbo Natale ma i “camminatori” sono invitati a partecipare vestiti con abbigliamento natalizio. Il percorso e gli incroci saranno presidiati dai membri del Gruppo Alpini. L’intero ricavato verrà diviso tra la Croce Rossa e Runners for Autism.