Camminata all\'Orto del buon senso

Sabato 19 ottobre dalle 15 alle 18 sarà possibile fare una camminata consapevole in compagnia di una guida ambientale escursionistica, che vi porterà a scoprire le bellezze uniche delle borgate di Verezzi e a farvi incuriosire dal metodo di coltivazione, elementare rispettoso del terreno, intrapreso all’Orto del Buon Senso da Valentina e Marco dell’Agriturismo A Carubba du Bungiurnu. La passeggiata sarà arricchita da una ghiotta e ricca merenda con i prodotti dell’orto a metri zero!

Per partecipare occorre iscriversi entro le ore 19 di venerdì 18 ottobre (posti limitati) contattando la guida Laura Vannucchi al numero di telefono 3392093889. Contributo: 16 € (escursione con guida professionale e merenda con bevande). Ritrovo alle ore 15 a Verezzi in località Piazza (parcheggio via Nazario Sauro). Necessarie scarpe adeguate ad un terreno sconnesso per la discesa dopo la merenda.

In caso di maltempo o mancanza di numero minimo l’escursione viene annullata. L’escursione fa parte del programma delle Guide Ambientali Escursionistiche del Finale “Finale Natura – Landscape & Archeotrekking”.