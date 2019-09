“Cambusa party” al Golden Beach

Programma decisamente ricco anche per l’ultimo party dei Golden Beach per l’estate 2019, che coincide proprio con il cambio di stagione, sabato 21 settembre.

Quello che propone lo staff nel locale di Albisola Superiore è un “Cambusa Party” scatenato perfetto per chi ama l’eccellenza. Come da tradizione, in questo spazio non si beve solo bene: al bancone e ai tavoli gli ospiti possono davvero godersi con gli amici il massimo di ciò che offrono i produttori italiani e internazionali.

Solo per una notte, il 21 settembre, le bottiglie classiche costeranno 75€ l’una anziché 150 e saranno inclusi 5 ingressi. Le bottiglie speciali avranno comunque il 50% di sconto. Chi invece preferisce divertirsi in pista e bere al bancone ha diritto a uno sconto 2×1 su tutte le prime consumazioni.

Anche in questo caso lo staff artistico è di prim’ordine: in console ci sono i dj resident Luca Scremin e Jack Briatore, special guest al mixer Benny from Discoteca Gilda, mentre alla voce arriva Simone Algeri.