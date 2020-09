Cambusa Party ai Golden Beach di Albisola Superiore

Albisola Superiore. Sabato 5 settembre prende vita il Cambusa Party, una festa tutta da vivere in totale sicurezza ai Golden Beach, in passeggiata Eugenio Montale 6. “Non potevamo lasciarci così! Vogliamo passare ancora una serata insieme a voi, una serata di festa per dirci solo arrivederci all’anno prossimo!”, scrive lo staff sui social media.

Al mixer c’è Luca Scremin, alla voce Marcello Dolcevita, professionista del microfono capace di regalare energia a chiunque. Tutte le bottiglie sono disponibili a metà prezzo e ovviamente si possono bere con gli amici in un tavolo riservato. E non è tutto: chi cena ai Golden Beach ha diritto ad un lettino in omaggio per un’intera giornata al mare sabato 5 o domenica 6 settembre a scelta.

Dalle 21:30 dinner show (35 € cena completa servita con bevande incluse). Dopo cena, ecco due opzioni: ingresso 10 € con 1 drink oppure 15 € con 2 drink a testa e tavolo riservato.

Ai Golden Beach il divertimento inizia presto e finisce sempre divertendosi con gli amici. Dalle 21 c’è la possibilità di cenare nel ristorante estivo di questo spazio. Il format, assolutamente divertente e scatenato, è una cena d’eccellenza servita al tavolo e animata da un intrattenimento che fa divertire. Si sceglie tra menù di mare e di terra e il costo della cena è già comprensivo di ingresso disco.

Golden Group è invece il brand che unisce il gruppo di organizzatori che porta l’atmosfera dei Golden Beach anche in altri spazi, ad esempio il Beefly c/o Ocean Bay Club a Loano. Gli appuntamenti sono tanti: il martedì “No Boomer” è no alcol dedicato ai più giovani (14 – 18 anni), ogni giovedì e sabato notte Party Hot, che iniziano sempre dalla cena.

Info: Fabry 339 6916830 – Marcellino 335 329856 – Golden Beach 393 341734