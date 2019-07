“Calici di Stelle” e il 50° anniversario dello sbarco sulla Luna

Per sabato 10 agosto, la “notte di san Lorenzo”, la “notte delle stelle cadenti”, l’Associazione Nazionale Città del Vino e il Movimento del Turismo del Vino promuovono “Calici di Stelle”, l’evento estivo più atteso dagli enoturisti, in programma in tutta Italia nelle piazze e nei luoghi più belli di oltre 200 Città del Vino e in centinaia di cantine aderenti al movimento, per tanti appuntamenti che potranno essere organizzati dal 2 all’11 agosto.

Quest’anno l’evento è dedicato al cinquantesimo anniversario del primo “sbarco” dell’uomo sulla luna, avvenuto il 20 luglio 1969 ad opera degli astronauti americani della navicella spaziale Apollo 11. La luna e le stelle cadenti, cielo sereno permettendo, potranno essere ammirate non solo volgendo lo sguardo verso il cielo ma anche approfittando della collaborazione con l’UAI Unione Astrofili Italiani, che anche per questa edizione sarà in prima linea per garantire la riuscita dell’evento.

Sarà grande festa anche ad Albenga, sul lungomare, con la presenza dei produttori dei vini del territorio e dei sommelier per accompagnare le degustazioni negli accostamenti con i prodotti tipici locali. Il tutto con buona musica dal vivo.

“Il vino è sopratutto cultura e piacere, quindi bere bene, in modo consapevole e sempre con moderazione – afferma il presidente dell’associazione Floriano Zambon – Le piazze e le strade delle nostre Città del Vino accoglieranno turisti e appassionati per una grande festa che si ripete e si rinnova ogni anno”.

“Il vino, le stelle, i viaggi hanno in comune la capacità di far sognare le persone – ribadisce Nicola D’Auria, presidente del Movimento Turismo del Vino Italia – la nostra associazione ha l’obiettivo di far vivere agli enoturisti momenti che vadano oltre la semplice degustazione. Con ‘Calici di Stelle’ portiamo in piazza la nostra voglia di raccontare l’esperienza di visita in cantina per coinvolgere tutti i partecipanti in una serie di serate magiche alla scoperta di questa magnifica bevanda che è il vino”.