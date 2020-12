Calice Ligure nel segno della tradizione con il Presepe Contadino

Calice Ligure. Anche quest’anno presso il Bar Viola, in piazza Massa, è visitabile il tradizionale presepe ideato e realizzato da dal titolare e grande collezionista Luca Decia.

L’opera è composta da statuine degli anni ’30 della ditta Confalonieri trovate e acquistate nei mercatini in giro per il mondo o sul web e ricostruisce un ambiente contadino tipico dell’entroterra finalese.

Le statuine sono in “pasta”, ovvero un insieme di gesso, farina, caolino, colle e segatura di bosso, e riproducono personaggi intenti nelle attività principalmente legate al lavoro nei campi o casalingo, che meritano una visita proprio per la loro fattezza.

“Con l’aiuto di alcuni fedelissimi, Sandro, Giovanna, Walter e Maria ‘Tata’, anche questa volta Luca Decia non ha voluto mancare di presentare ai suoi clienti e amici quella che è ormai diventata per il nostro paese una vera e propria tradizione – afferma il sindaco Alessandro Comi – Grazie a Luca e ai suoi amici per non aver mancato questo appuntamento nonostante le difficoltà del periodo attuale”.