Cairo Montenotte, spettacolo itinerante della compagnia teatrale Uno Sguardo dal Palcoscenico

Cairo Montenotte. Si avvicina il terzo appuntamento di “Quaranta”: dopo la mostra fotografica e il talk show di agosto, in cui i componenti della compagnia teatrale Uno Sguardo dal Palcoscenico hanno ripercorso i quarant’anni d’attività, venerdì 4 settembre sarà la volta dello spettacolo itinerante lungo le vie del centro storico.

Il pubblico incontrerà ben tredici attori in sei postazioni che proporranno brani vecchi e nuovi ripetuti più volte. Partecipano gli attori Alvaro Bazzano, Marco Bazzano, Giovanni Bortolotti, Luca D’Angelo, Eleonora Demarziani, Gaia De Marzo, Davide Diamanti, Valentina Ferraro, Sonia Fraschetti, Paolo Lambertini, Fabio Riva, Paolo Scorzoni, Linda Siri. La regia è di Silvio Eiraldi e Luca Franchelli, il servizio organizzativo è affidato allo Staff Volontari Cinema & Teatro.

Per una migliore partecipazione e nel rispetto delle normative antiCovid-19 l’afflusso sarà infatti scaglionato in piccoli gruppi, ad intervalli di circa 15 minuti, dalle 21 alle 22:30. Il punto di ritrovo è fissato in piazza della Vittoria, lato Palazzo di Città. Si consiglia la prenotazione tramite sms o WhatsApp al 351 5343576 con indicazione di nominativo e località di provenienza di ciascun richiedente: si sarà così informati in anticipo sull’orario di partenza del proprio gruppo. È indispensabile essere muniti di mascherina.