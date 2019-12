Caccia al tesoro e pentolaccia a “Vado…alla Befana”

Tanta buona musica e un divertimento assicurato riempiranno il calendario delle manifestazioni in programma nella tensostruttura luminosa e riscaldata dei giardini a mare Cristoforo Colombo a Vado Ligure dal 30 dicembre al 6 gennaio per la rassegna “Vado… Intens”, promossa dal Comune.

Lunedì 6 gennaio “Vado…alla Befana”! Vestiamoci tutti da Befane e Befani per la passeggiata in maschera, la caccia al tesoro, la pentolaccia e tanta animazione per bambini, adulti e nonnini. Ci ritroveremo alle ore 14:30 nei gardini; alle 15 inizierà la passeggiata con animazione e musica; alle 16:30 ci daremo appuntamento invece nella tensostruttura per un ristoro, il brindisi e la premiazione della Befana e del Befano meno giovani e della Befanina e del Befanino più giovane.

“Venite a Vado Ligure e trascorrete con noi le serate più festose dell’anno”, è l’invito degli organizzatori. Tutte le manifestazioni sono gratuite. Durante gli eventi è vietato introdurre contenitori di vetro nelle aree destinate a spettacolo.