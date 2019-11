Cacao Mental concert plus SoundOn Selection at The Tube Live Club

Ritmi latinoamericani e contaminazioni da tutto il mondo per un mix esplosivo fra elettronica, tradizione afroperuviana e psichedelia, in una parola: Cumbia! Cacao Mental è il trio italoperuviano che ha recentemente calcato i prestigiosi palchi del Carroponte per la festa “All You Need is Live” e soprattutto il grande stage del “Jova Beach Party”, davanti ad oltre 70000 persone, con la mission dichiarata di diffondere il suono della Cumbia a tutti i terrestri del pianeta Terra.

Con Lorenzo realizzano il singolo “Fiesta”

La formazione che ha dato vita a questo originale progetto nel 2015 si compone della voce latina di Kit Ramos, del programming e tromba di Stefano Iascone e delle chitarre di Marco Pampaluna. In questo melting pot in cui tutto è possibile faremo un volo intercontinentale dalla selva amazzonica del SudAmerica all’Italia, con i ritmi latini che incontrano sonorità morriconiane.

Dj Set: Sound On House Selection — Ellenbeat — Pecer

Contributo spettacolo soci ARCI 10 € + drink. Tessera ARCI + contributo spettacolo € 10 €