Burn The Ocean, NAAT & Supasonic Fuzz at Raindogs House

I Burn The Ocean si formano nel 2014 a Genova. Fabio Palombi, cantante della death metal band Nerve, si unisce alla formazione dei 2 Novembre, in cui sin dai primi anni 2000 Shuster, La Valle e suo fratello Dimma portano avanti il suono sporco e potente del grunge e stoner americano, cresciuti, come molti altri rocker e metaller, nel pieno dell’esplosione dell’alternative rock anni ’90.

I NAAT sono una band postmetal, doom metal e sludge strumentale di Genova. Nascono nel 2014 dalla fusione di membri di Antea, Lilium e Stone Smokers, tre band che da anni calcano la scena rock, metal e stoner ligure. L’intento comune è rielaborare le loro personali visioni musicali e produrre un’esperienza sonora senza preconcetti.

“Potenza” e “atmosfera” si mescolano, accompagnando l’ascoltatore fra alte vette e improvvise cadute verticali, in cui le dinamiche si sviluppano e si sgretolano in una sorta di “stream of consciousness” strumentale. Il primo full-lenght è uscito il 3 ottobre 2016 per Argonauta Records.

Il 24 ottobre 2019 i NAAT, assieme a Lili Refrain, Fabio Cuomo ed i LoG, registrano una jam session al Blackwave Studio di Genova: il risultato è il brano “Gurù”, presente su YouTube con il video della registrazione. Dopo tre anni di concerti nei principali locali underground il 6 marzo è uscito il nuovo album “Fallen oracles”.

I SupaSonic Fuzz sono un power trio savonese dedito ad un hardrock settantiano con influenze stoner, grunge, metal, psich e propone unicamente brani originali. L’attitudine punk e il sound graffiante garantiscono dischi e live infiammati, veraci… true underground 100%!

L’ingresso è riservato ai soli soci ARCI.