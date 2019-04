Buon compleanno, Lettori!

Martedì 23 aprile, la Giornata Mondiale del Libro e del Diritto d’Autore, la Compagnia dei Lettori compie quattro anni e, come di consueto, festeggia il compleanno con una cena. Quest’anno abbiamo deciso di invitare tre ospiti: Emanuela Abbadessa, Arianna Destito e Bruno Morchio.

La cena si svolgerà presso l’Osteria De Gustibus, in via dei Vegerio 34/36R a Savona, alle ore 20:30 e il menù sarà il seguente:

Polpette di erbette su fonduta delicata

Saccottini con friarielli e salsiccia

Seppie scottate con pomodorini e olio al basilico su focaccia croccante

Tagliolini con asparago in crema e scottato con olio al tartufo

Acqua e caffè

Dolce a sorpresa

Costo: 20 € a persona per i membri della compagnia / 25 € a persona per i non iscritti

Informazioni e iscrizioni: 3466001652 / lacompagniadeilettori@gmail.com

Buon compleanno a noi!