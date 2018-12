“Buio e luce. Storie del Ferrania Film Museum” – Visita guidata con il FAI

Il Ferrania Film Museum è un museo di cultura industriale e territoriale dedicato alla fabbrica delle pellicole nata nel 1917 a Ferrania. Si trova nello storico Palazzo Scarampi, in piazza Savonarola, nel centro medievale di Cairo Montenotte. È dedicato alla storia del glorioso stabilimento FILM/Ferrania/3M, una fabbrica chimica costruita in mezzo ai boschi che attraverso i prodotti fotosensibili ha trasformato il nome di un piccolo borgo della Val Bormida in un sinonimo di eccellenza conosciuto nel mondo.

Il museo esplora attraverso reperti, gigantografie e schermi multimediali i molteplici aspetti di questa vicenda industriale: la fabbrica con il suo straordinario incrocio fra il lavoro degli operai, la ricerca dei laboratori, l’innovazione ingegneristica, la cultura d’impresa, l’architettura. Un’immersione fra i vari comparti, dal fotografico al radiografico, la luce e il buio dei reparti, la grande stagione del colore e del cinema, così come nell’universo sociale di Ferrania: il villaggio operaio, il pacco natalizio, il Dopolavoro, le bocce, e molti altri tasselli di una storia che ha coinvolto generazioni. Un museo “sensibile”.

In esclusiva per l’evento organizzato dalla Delegazione FAI di Savona in collaborazione con i volontari dell’Associazione Ferrania Film Museum, alla visita del museo si aggiungerà l’apertura dei magazzini e il racconto di alcune emozionanti storie tratte dal patrimonio documentale conservato dal museo.

Contributo libero a sostegno del FAI Fondo Ambiente Italiano: a partire da 3 € per gli iscritti, 5 € per i non iscritti. Prenotazioni presso Delegazione FAI di Savona al numero 3343331863 dalle ore 17 alle ore 21 esclusa la domenica. Si ringrazia il Comune di Cairo Montenotte per il patrocinio all’evento.