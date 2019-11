Bruno Le Kard vs Daniele Mad: Music ’80-’90 Gold Edition

Only one night every year… Succede solo una notte ogni anno e sarà sabato 9 novembre al Patio, in lungomare Augusto Migliorini 9, a Finale Ligure l’evento che si preannuncia quasi sold out: a suonare in consolle due tra i più longevi e noti dj del Savonese, Bruno Le Kard e Daniele Mad, che solo una notte all’anno si ritrovano per suonare insieme.

Ogni anno per gli organizzatori non è facile riuscire a trovare una data, in quanto Daniele Mad vive e lavora alle Isole Canarie in locali come Kentia, Gourmet Club, Sumosan a Twiga e Buenaonda Surfbar e Bruno Le Kard si sposta continuamente, a parte un venerdì al mese, ormai tappa fissa da molti anni per la serata Love’s al Privee Club di Montecarlo, le altre serate quasi sempre in locali diversi, dal King Club alla Playa in Versilia, poi in Francia Le Tabarka a Setè e Le Cinemà, vicino a Marsiglia, La Sakrestya e il District nel Milanese.

Alla fine sarà questo sabato la serata per il 2019: sarà la musica anni ’80 e ’90 che suoneranno i due deejay, la loro musica di quel ventennio che per molte persone è stata la colonna sonora della loro giovinezza.