Bruna Magi presenta “È la stampa, signori”

Bruna Magi torna ad Alassio: martedì 2 luglio alle ore 21:15 sarà infatti alla Biblioteca Civica “R. Deaglio” per presentare il suo ultimo libro “È la stampa, signori”. Un rapporto privilegiato quello tra la giornalista savonese e la Città del Muretto, dove spesso è stata splendida moderatrice di incontri e serate di straordinario interesse.

Magi torna per presentare un libro che quasi ruba la battuta ad Humphrey Bogart, che nel film “L’ultima minaccia” del 1952, al telefono dice “È la stampa, bellezza! E tu non puoi farci niente! Niente!”. Nella sua ultima fatica letteraria Bruna Magi ripercorre la sua avventura giornalistica attraverso gli incontri con i più noti personaggi dello spettacolo e dell’editoria e sorride nel sottolineare come tutto ebbe inizio proprio ad Alassio.

“Curiosamente il libro, dedicato ad una galleria di personaggi della politica, del giornalismo o dello spettacolo inizia proprio da Alassio con l’episodio di Vittorio Feltri che arrivava da Milano per uno dei miei incontri, dal titolo ‘A ruota libera con Vittorio Feltri’ – racconta con quell’energia e ironia che tanto la contraddistingue – Ebbene sbagliò l’uscita dell’autostrada e finì ad Imperia. Non vi dico i commenti… li raccontiamo!”.

“L’amicizia con Alassio nacque con Roberto Baldassarre, che aveva letto molto sui giornali del mio ‘Caffè delle Donne’ – prosegue – così lasciai Varazze per Alassio: un innamoramento legato alla magia del luogo e alla professionalità della biblioteca civica. Vennero fra gli altri Signorini, Zecchi, Slepoj, Magdi Allam, De Blanck, Garofalo, Giordano, Dalla Palma, Latella, Klaus Davi, Cinzia Tani, Silvana Giacobini…”.

A fare da padroni di casa la consigliera incaricata alla Cultura Paola Cassarino e Daniele La Corte, giornalista e scrittore nonché ex collega di Bruna Magi. Sarà sicuramente un incontro dinamico in cui non mancheranno l’ironia e qualche frecciatina.