“Bruciabaracche Live Show” – Jam session della risata al Teatro Moretti

Un’irresistibile jam session della risata con grandi comici televisivi provenienti dalla “scuola genovese”. In una sola frase: l’essenza di Bruciabaracche. Uno show sempre diverso che attira ogni settimana 500 persone in sala per assistere a due ore in cui si alternano personaggi già collaudati in televisione e nuove performance, in un continuo interscambio di comicità tra i membri della formazione.

Otto artisti e un autore televisivo che si dividono tra teatro, cabaret e televisione (Zelig, Colorado e altri famosi programmi), tutti estremamente noti al grande pubblico. In ordine rigorosamente sparso Antonio Ornano, Enzo Paci, Andrea Possa e Marco Rinaldi (i Soggetti Smarriti), Andrea Carlini, Andrea Di Marco, Daniele Raco, Daniele Ronchetti (Gabri Gabra) e Graziano Cutrona.

Il “Bruciabaracche Live Show” va in scena ogni venerdì a partire dalla stagione 2013 – 2014. Quello che doveva essere poco più di un esperimento, un modo per ritrovare vecchi amici e colleghi, si è rivelato essere da subito un successo clamoroso. Oltre 500 persone hanno riempito il cabaret ogni venerdì sera, diventando presto un punto di riferimento per la scena teatrale genovese.

Dopo la chiusura del locale storico Bluemoon, dove il gruppo si è esibito fino a maggio 2016, il gruppo è stato costretto a traslocare in un’altra location di adeguata capienza, compito non facile in una città come Genova, avara di spazi e con un pubblico fortemente abitudinario e poco avezzo a spostarsi dal centro alla periferia. Il trasferimento per la stagione 2016 – 2017 al circolo dei portuali, la Sala “Luigi Rum”, ha decretato il conclamato successo dei Bruciabaracche, registrando il tutto esaurito in quasi tutti gli appuntamenti settimanali e rendendo necessarie due repliche straordinarie del finale di stagione per accontentare le richieste del pubblico.

La stagione 2018 – 2019 sta avendo invece come nuova casa il teatro che da sempre a Genova ospita i più grandi spettacoli della città: il Politeama Genovese. Fino ad oggi tutte le date sono andate sold out ben prima della della serata, nonostante l’importante capienza del teatro.

Nelle stagioni estive lo show è diventato oramai un appuntamento fisso della rassegna “Ridere d’Agosto” al Porto Antico di Genova, dove ha sempre fatto registrare il tutto esaurito, anche all’Arena del Mare (più di 1400 spettatori), con repliche a fine stagione. Questa magnifica risposta, registrata anche in altre due one night show a Vado Ligure e Acqui Terme, ha spinto i Bruciabaracche ad intraprendere una nuova sfida: il “Bruciabaracche Live Show” è infatti pronto per confrontarsi con nuove piazze per portare la scuola comica ligure in giro per l’Italia.