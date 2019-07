“Broadway Piano Solo” – I grandi classici del musical con il pianista Alberto Luppi Musso

Si intitola “Broadway Piano Solo” il nuovo spettacolo che il pianista e compositore genovese Alberto Luppi Musso presenterà in anteprima assoluta sabato 13 luglio alle ore 21:15 nell’emozionante cornice di piazza Libeccio a Varigotti. Una scaletta suggestiva e frizzante in cui da “Jesus Christ Superstar” a “Il fantasma dell’Opera”, da “Mamma mia” a “Hair” il maestro ripercorrerà le tappe salienti dei grandi classici che hanno fatto la storia del musical.

Lo show non sarà affidato al solo pianoforte: in un momento della serata il maestro Luppi Musso sarà affiancato dalla splendida voce di Chiara Tilli, giovanissimo talento spotornese che al di là della “verde” età ha già grinta e talento da vendere.

“Canto e suono il piano e il mio sogno nel cassetto è diventare una regina del pop, come Ariana Grande, ma studiando ho imparato ad apprezzare il buono in tutta la musica a 360° – racconta Chiara Tilli – Adoro lavorare con il maestro Luppi Musso: il suo pregio più grande è il modo in cui sa sempre trovare le parole giuste per incoraggiarmi”.

L’evento è organizzato dall’Associazione Varigotti Insieme con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Finale Ligure.