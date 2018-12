“Brindando con stile” all’Antico Teatro Sacco

L’Antico Teatro Sacco di via Quarda Superiore a Savona presenta sabato 22 dicembre alle 21 “Brindando con stile“, un’occasione per scambiarsi gli auguri con soci e amici insieme gli attori e ai musicisti della Libera Compagnia del Teatro Sacco.

Sarà l’occasione per festeggiare il bilancio estremamente positivo di questa prima parte della stagione e al tempo stesso per presentare i prossimi appuntamenti dell’anno nuovo, che si riaprirà con lo spettacolo in programma sabato 12 gennaio “La collina di Spoon River e le canzoni di Fabrizio De Andrè” a vent’anni dalla morte del grande cantautore ligure.

L’ingresso è riservato ai soci ma diventarlo è facile. Alla fine di ogni evento, come nello stile del Sacco, seguirà una degustazione offerta da Bio Bio.