“Bric-à-Brac”: l'”arte” del restauro e gli antichi mestieri a Celle Ligure

Nella seconda domenica di dicembre il centro storico di Celle Ligure diventa teatro di scambio di informazioni, dimostrazioni pratiche, presentazioni tecniche, antichi mestieri legati al restauro e all’antiquariato e un mercatino di mobili e oggettistica con la prima edizione di Bric-à-Brac.

Una ventina di commercianti, hobbisti e artigiani esporranno prodotti d’antiquariato, vintage e da collezione, mobili e oggettistica e le loro creazioni. Saranno inoltre offerti approfondimenti culturali sotto forma di conferenze tematiche. Oltre alla vendita dei prodotti saranno organizzati laboratori di restauro e dimostrazioni di antichi mestieri.

La prima edizione avrà per protagonisti il restauratore genovese Guido Traverso, specializzato in impagliatura e collaboratore della Scuola Italiana del Restauro, e Silvia Lagrotteria, restauratrice imperiese specializzata in restauro di mobili, i quali lavoreranno in via Boagno spiegando al pubblico le loro tecniche e rispondendo alle domande dei presenti su casi concreti.

I laboratori varieranno ogni mese. Si potranno prenotare i propri posti per imparare le antiche arti della stampa o la tecnica della doratura di cornici oppure ancora per un corso di restyling di mobili e tante altre attività.