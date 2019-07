Borgo by Night Running a Finalborgo

Sabato 20 luglio ritorna la Borgo by Night Running, classica di 5 chilometri non competitiva e aperta a tutti, che si svolgerà all’interno di Finalborgo, uno dei Borghi più belli d’Italia, lungo le sue piazze e le sue vie con partenza e arrivo da piazza Porta Testa.

Dalle ore 17.00 presso Porta Testa si raccoglieranno iscrizioni e la gara partirà alle ore 20.00. Alle 21:30 circa, in base agli arrivi ed alla classifica stilata dai giudici della Ficr Savona, si terranno le premiazioni sul palco del primo chiostro del complesso monumentale.

L’evento è organizzato dall’Asd RunRivieraRun con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Finale Ligure.

Come consuetudine molti saranno i premi per la Borgo by Night Running. Oltre ai premi per i primi dieci assoluti (donne e uomini) e ai premi di categoria sono previsti premi ad estrazione per dar modo di vincere anche ai podisti che non sfrecciano nelle prime posizioni, ma che partecipano con entusiasmo e spirito sportivo.