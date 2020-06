Borgio Verezzi, Gabriele Pignotta in scena nel bizzarro one man dramedy “Toilet”

Il 10 e 11 agosto il sipario del 54esimo Festival Teatrale di Borgio Verezzi si aprirà su un uomo che guida, distratto da una telefonata di lavoro. Deve andare al bagno, si ferma in una piccola area di servizio di una strada secondaria di provincia. Sempre al telefono, non memorizza dove si trova esattamente. Entra in bagno fa quello che deve fare, ma quando va per uscire la porta non si apre. È uno scherzo? No. La porta non si apre, nessuno sembra esserci lì fuori e nessuno sa dove si trovi.

Inizia così il bizzarro one man dramedy in atto unico “Toilet”, in cui lo straordinario protagonista Gabriele Pignotta, che torna in quel di Verezzi dopo aver diretto la coppia Cuccarini – Ingrassia in “Non mi hai più detto ti amo”, isolato da resto del mondo inventerà buffe strategie per rimanere lucido e poter uscire. Si susseguono velocemente una serie di ironiche trovate che lasciano presto spazio a qualcosa di più profondo. Poco alla volta, infatti, l’attore accompagna il pubblico in varie fasi dello spettacolo. Istrionico, rende tutto molto divertente per poi infondere uno strano stato di agitazione.

Il palco si fa trappola, l’attore suda, urla e chiede aiuto. Costretto con se stesso, l’uomo d’azienda cede alla normalità dell’individuo libero dagli schemi sociali che dà ascolto agli istinti, alla fame, alla sete, al bisogno del contatto umano svincolato dalle forme tecnologiche. Ma è solo una breve parentesi.

Presto la natura addomesticata dell’animale sociale si ripresenta e quando la fine della strana prigionia sembra essere vicina, il protagonista prende una decisione inaspettata che supera le logiche della vita umana per rispondere al richiamo del dio denaro.