Borgio Verezzi, escursioni tra le mulattiere e panorami suggestivi

Le spiagge di Borgio e le borgate in pietra di Verezzi, uno dei Borghi Più Belli d’Italia, sono collegate da una fitta rete di sentieri: percorsi natura, cultura, geologia, la Via dei Carri Matti sono solo alcune delle possibilità di escursioni, adatte anche ad escursionisti non allenati. Con le varie mulattiere di collegamento tra le borgate e le antiche vie per Gorra e Finalborgo, Verezzi è facile meta panoramica di infiniti e suggestivi percorsi ad anello.

Per valorizzare al meglio i propri sentieri quest’anno il settore Sport e Turismo dell’amministrazione comunale offre la possibilità di effettuare escursioni gratuite con due proposte di escursioni serali a cura dello studio naturalistico Serinus. Si parte sempre alle 18 da Borgio (il luogo di appuntamento verrà comunicato ai partecipanti) per terminare alle 21:30 – 22.

Venerdì 21 agosto cena sul monte: passando dal Parco Acquedotto si raggiunge il sentiero ciottolato che si addentra nella macchia mediterranea e porta alla borgata Roccaro, si passeggia fino a Piazza e si torna a salire per raggiungere la borgata Crosa e San Martino. Cena al sacco in punto panoramico e rientro per Piazza e il Carrubo del Buongiorno.

Venerdì 28 agosto cena nel bosco: da via della Cornice si raggiunge la sterrata, poi il sentiero che si inoltra nella valle del rio Fine per sbucare nella dolina boscosa presso la Chiesa San Martino e la vicina Grotta della Madonnina. Cena al sacco nel bosco, rientro per la cava vecchia e il sentiero fronte mare mentre spunta la luna quasi piena.

Occorrente: scarpe da trekking o da ginnastica, acqua, cena al sacco, mascherina di comunità, gel igienizzante e penna propria; per la discesa torcia elettrica (possibilmente frontale). Per partecipare è necessario iscriversi fino ad esaurimento posti (max 20) ed entro le ore 17 del giorno precedente attraverso il modulo online oppure chiamando la guida.