Borgio Verezzi, al Teatro Gassman lo spettacolo per ragazzi “Raperonzola”

Non poteva mancare a Borgio Verezzi, in questa estate speciale con pochi e mirati eventi, l’appuntamento con il Teatro Ragazzi, pensato e realizzato per i più piccoli e per le famiglie. Grazie alla disponibilità di I.So THeatre, diretto da Luca Malvicini, il Comune ha organizzato due eventi tutti dedicati ai bambini e ragazzi dai 4 anni in sù.

Al Teatro Comunale “Vittorio Gassman”, dopo il debutto in anteprima assoluta del nuovo spettacolo del Teatro dell’Erba Matta “Alice nel Paese delle Meraviglie”, venerdì 21 agosto alle ore 21:30 sarà la volta di “Raperonzola”.

Lo spettacolo sarà come sempre il frutto dell’ingegno e delle istrioniche capacità di Daniele Debernardi, capace di intrattenere e divertire con pupazzi, stravaganti invenzioni, costruzioni scenografiche in legno e originalissime interpretazioni, non solo i bambini, ma tutta la famiglia.

L’ingresso sarà libero e aperto a tutti ma con posti limitati, nel rispetto delle misure antiCovid-19. Sarà obbligatorio indossare la mascherina, utilizzare gel igienizzante per le mani e mantenere le distanze interpersonali previste dalla legge. La capienza potrà variare a seconda della tipologia di spettatori (i nuclei familiari non sono tenuti al distanziamento, sarà disponibile apposita autocertificazione da compilare).

Non è necessaria la prenotazione: è sufficiente essere presso il teatro con il giusto anticipo per permettere un ingresso ordinato e scaglionato. Come già detto all’inizio dell’estate, dopo la lunga chiusura forzata per tutto il periodo del lockdown e pur nella difficoltà di una ripartenza legata alle strette misure antiCovid-19 ad oggi previste per lo spettacolo dal vivo, il Teatro Gassman riapre in sicurezza con il primo obiettivo di mettersi al servizio della comunità, a partire dai più piccoli, così provati dai mesi di isolamento forzato e dal clima di timore vissuto da tutte le comunità.

“Mi piace molto l’idea di ‘inaugurare’ la riapertura del Gassman con uno spettacolo per bambini, così come abbiamo inaugurato la stagione estiva con un concerto eseguito da giovani allievi musicisti: rappresentano il futuro e la speranza – dichiara il sindaco Renato Dacquino – Il Paese del Teatro è certamente quello del festival estivo ma anche un paese dove c’è posto per tutte le declinazioni di questa grande arte, perché il teatro possa arrivare a tutti”.

Venerdì 31 luglio sarà anche una sorta di prova generale per il ritorno del pubblico nel Teatro Gassman, in attesa della prima nazionale di “Giuda” con Maximilian Nisi, prevista per il 13 e 14 agosto nell’ambito del cartellone del 54° Festival Teatrale. Tutto è stato predisposto per accogliere il pubblico in sicurezza e malgrado le misure stringenti e impegnative imposte dalla legge, la scelta dell’amministrazione comunale e dei gestori del teatro è chiara: portare avanti comunque lo spettacolo dal vivo, sostenerlo, aiutare una ripartenza che giova realmente a tutti, non solo ai lavoratori del settore.