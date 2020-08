Borghetto Santo Spirito, “Serata d’Autore” con lo scrittore Daniele Mencarelli

Borghetto Santo Spirito. “Serate d’Autore – Special Edition” arriva al secondo appuntamento ospitando Daniele Mencarelli, che presenterà “Tutto chiede salvezza” (Mondadori).

Con questo libro Daniele Mencarelli vince la settima edizione del Premio Strega Giovani, in cui è stato il libro più votato da una giuria di ragazze e ragazzi tra i 16 e i 18 anni provenienti da 58 scuole secondarie superiori distribuite in undici regioni italiane e tre città all’estero (Berlino, Bruxelles, Parigi).

Dopo l’eccezionale vicenda editoriale del suo romanzo d’esordio, Mencarelli torna con una intensa storia di sofferenza e speranza, interrogativi brucianti e luminosa scoperta. E mette in scena la disperata, rabbiosa ricerca di senso di un ragazzo che implora salvezza.

È la storia di Daniele, di cosa ha vissuto quando aveva vent’anni, nell’estate 1994. Sette giorni, sette tappe in una discesa profonda dentro la psiche e il cuore, ma soprattutto sette giorni per scoprire cosa succede nella sua anima e in quella dei compagni di stanza del reparto che trascorrono con lui la settimana di internamento coatto e che diventeranno dei fratelli. Racconta la storia di un uomo che, come tutti noi, chiede salvezza a suo modo: dovrà imparare di nuovo a camminare, a respirare, a guardare il mondo e i suoi spazi enormi, a cogliere la bellezza nascosta, quella che stordisce e innamora.

Coordinerà le presentazioni Graziella Frasca Gallo. Gli autori, oltre a presentare il libro, verranno intervistati e sollecitati a riflettere insieme al pubblico sulla propria opera. Gli appuntamenti con gli autori saranno ad ingresso gratuito, ma occorrerà obbligatoriamente prenotare.

L’iniziativa avverrà nel rispetto del protocollo antiCovid-19, redatto dal Comune per le iniziative organizzate all’interno dell’Arena Vittoria. Per informazioni è possibile contattare l’Ufficio IAT di Palazzo Elena Pietracaprina, in piazza Libertà, al numero di telefono 338 2186439. Le prenotazioni si ricevono presso Mondadori Store al numero 019 675848.