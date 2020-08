Borghetto Santo Spirito, “Serata d’Autore” con Cristina Rava e “I segreti del professore”

Borghetto Santo Spirito. Ultimo appuntamento della XVII edizione di “Serate d’Autore – Special Edition”: martedì 12 agosto alle ore 21.30 all’Arena Estiva Cinema Vittoria, l’autrice ligure Cristina Rava presenterà “I segreti del professore” (Rizzoli).

Cristina Rava ha dedicato ai suoi lettori la sua nuova opera “perché la solitudine è lieve in compagnia di un libro”, dice lei stessa. Un libro ci fa sentire meno soli, ci porta lontano dal presente, facendoci vivere nuove vite, mostrandoci altri scenari, luoghi sconosciuti, o conosciuti, che diventano punti di riferimento. Attraversiamo la storia, il tempo, lo spazio per aprire i nostri orizzonti alle emozioni e mettendoci in connessione con noi stessi.

Tra Piemonte e Liguria, tra bicerin e pesto, si snoda la storia di Cristina Rava, delicata, ricca di riferimenti culturali ed antropologici. Il professore ha i suoi segreti ma non è l’unico. L’ex commissario Bartolomeo Rebaudengo vorrebbe starsene tranquillo, dopo il suo ritiro a vita privata ma Ardelia – medico legale… e qualcosa di più – lo richiama all’azione.

Coordinerà le presentazioni Graziella Frasca Gallo. L’autrice, oltre presentare il libro, sar intervistata e sollecitata a riflettere insieme al pubblico sulla propria opera. Gli appuntamenti con gli autori sono ad ingresso gratuito ma occorre obbligatoriamente prenotare e avvengono nel rispetto del protocollo antiCovid-1919, redatto dal Comune per le iniziative organizzate all’interno dell’Arena Vittoria.