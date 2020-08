Borghetto Santo Spirito, Marco Buticchi presenta “Stirpe di navigatori”

Nuovamente indicata dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali quale “Città che legge” per il biennio 2020 – 2021, Borghetto Santo Spirito festeggia la qualifica ottenuta con la XVII rassegna dedicata ai libri “Serate d’Autore 2020 – Special Edition” all’Arena Estiva Vittoria e organizzata dalla Biblioteca Civica, che propone anche quest’anno grandi nomi del panorama letterario per suggerire buone letture.

Primo appuntamento lunedì 10 agosto alle ore 21:30 con Marco Buticchi, che presenterà il suo ultimo libro, edito da Longanesi, “Stirpe di navigatori”. Dopo il successo de “Il segreto del faraone nero”, di ambientazione egizia, con “Stirpe di navigatori” Buticchi getta le basi per una saga di grandi navigatori italiani.

Ambientato tra i giorni nostri, la Lisbona del 1755, il Congo e gli Stati Uniti degli anni ’60, il romanzo ripercorre i passi di un grande navigatore italiano: Alessandro Terrasini. Le sue memorie sono contenute in un antico diario rinvenuto in un monastero della capitale portoghese, e vengono affidate a Sara Terracini, impegnata in una lunga traversata insieme al marito Oswald Breil.

A Lisbona, nel 1755, i viaggi tra Italia e Portogallo dell’imbarcazione del capitano sembrano procedere con regolarità e con profitto, grazie all’accordo per il commercio delle stoffe stretto con padre Rafael de Alves. Sarà un tragico evento che cambierà per sempre il loro destino: un terremoto nella capitale distrugge l’intera città, provocando morti e devastazione. In questo quadro di instabilità civile e politica qualcuno si muove nell’ombra, cercando di portare a compimento le proprie oscure trame. Terrasini, Padre Rafael e la giovane contessina Elisa si troveranno al crocevia di uno scontro di potere: costretti a contrastare negrieri, criminali ed eminenze grigie, il costo del fallimento saranno le loro vite e la loro stirpe.

Le presentazioni saranno tenute, con la consueta professionalità, da Graziella Frasca Gallo, presente fin dalla prima edizione, la quale inviterà gli autori a presentare il libro e a svelarsi al pubblico in un’atmosfera speciale. Scopo della rassegna, infatti, è conoscere l’autore, apprezzarne le qualità, stimolare alla lettura il pubblico più vario ed eterogeneo.

Marco Buticchi è nato La Spezia il 2 maggio del 1957 e risiede a Lerici, in quella pittoresca parte della costa ligure chiamata Golfo dei Poeti. Laureato in Economia e Commercio all’Università di Bologna nel 1982 ha lavorato per diversi anni come trader petrolifero presso una multinazionale, lavoro che lo ha portato a viaggiare spesso in Medio Oriente, Africa, Europa e Stati Uniti. Collabora come opinionista con diverse riviste e quotidiani.

Nel 1991 e nel 1992 ha pubblicato e distribuito a sue spese due romanzi: Il Cuore del Profeta e L’Ordine irreversibile, ottenendo un incredibile successo, paragonato alle ridotte possibilità di un editore improvvisato. Nel 1995 è decisivo l’incontro con l’editore Mario Spagnol, grande scopritore di talenti, concittadino di Buticchi. In un’intervista a un prestigioso settimanale l’editore, scomparso nel 1999, diceva di aver girato il mondo per poi “pescare” un Buticchi sotto le finestre di casa.

Gli appuntamenti saranno ad ingresso gratuito ma occorrerà obbligatoriamente prenotare presso Mondadori Store (telefono 019 675848). Per informazioni è possibile contattare l’Ufficio IAT di Palazzo Elena Pietracaprina, in piazza Libertà, al numero di telefono 338 2186439. L’iniziativa avverrà nel rispetto del protocollo antiCovid-19, redatto dal Comune per le iniziative organizzate all’interno dell’arena.