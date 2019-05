“Borderline – Teatro & Psicologia” tra il quotidiano e la creatività

Con il patrocinio del Comune l’associazione Fouettè e Progetto Integra-Azione presentano “Borderline – Teatro & Psicologia”, un percorso che si snoda lungo la linea di confine tra l’automatismo del quotidiano e la potenza della creatività.

La rassegna di laboratori e letture sceniche di teatro, danza e consapevolezza corporea è incentrata sulla tematica della resilienza, capacità di trasformare situazioni di difficoltà e disagio personale e sociale in opportunità di crescita verso l’autorealizzazione e il benessere, che costituiscono bisogni fondamentali di ogni essere umano.

Attraverso l’arte teatrale, la comunicazione non verbale e l’esperienza di mindfulness si apre la strada per esprimere, condividere e trasformare emozioni, pensieri e azioni. Gli autori si pongono l’obiettivo di collegare tra loro diverse realtà integrandole come affluenti che si versano nello stesso fiume: anche questa volta, infatti, diversi sono gli artisti, i professionisti e i gruppi coinvolti nel progetto, che a Savona – e non solo – si impegnano con passione per far vivere e trasmettere l’arte e la cultura. Tra di essi Laura Peluffo, Michela Savaia, Enzo Motta, P.Articelle, Zen Circle Prasco ed Eredibibliotecadonne.

Le letture sceniche e performance si svolgeranno presso la Fortezza del Priamar:

giovedì 6 giugno ore 21:15 Cappella sconsacrata – “La fonte dell’incontrario”

giovedì 13 giugno ore 21:15 Cellette (lato custode) – Intervista con Pirandello

venerdì 21 giugno ore 21:15 Cellette (lato custode) – Miracoli “Cavar sangue dalle rape”

venerdì 28 giugno Cellette (lato custode)

ore 18:30 – In the closet

ore 21:15 – Mute Voli Voci

In apertura di ogni singolo evento, alle ore 20:30, sono previsti incontri con gli autori, conferenze, installazioni corporee. Nella serata conclusiva alle ore 18:30 performance dei partecipanti al laboratorio esperienziale.

Direzione artistica: Daniela Liaci

Con la collaborazione di Piero Germini, psicologo e sceneggiatore teatrale

Con la partecipazione di Melanie Riccardi, coreografa e performer