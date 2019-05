BollyFest 2019 – La danza e la cultura indiana a Savona

Sabato 25 e domenica 26 maggio a Villa Cambiaso si tiene la terza edizione del BollyFest Liguria – Città di Savona, evento internazionale dedicato alle danze e alle espressioni artistiche coreografiche dell’India, organizzato dall’Accademia Arti Etniche “Negma e le Stelle d’Oriente” e patrocinato dal Comune.

Per tutti gli appassionati che vorranno cimentarsi nelle attività pratiche, sabato e domenica ci saranno workshop di yoga e Bollywood per studiare le vere danze dell’India con le eccellenze del settore. Artigiani ed espositori allestiranno uno spazio bazar con tutti i prodotti e l’artigianato tipico indiano ed etnico e una speciale postazione “mehndi”, l’arte del tradizionale tatuaggio temporaneo all’henne.

Imperdibile la serata di Galà Internazionale in programma sabato sera: a partire dalle ore 19:30 ci sarà un apericena indiano in collaborazione con il ristorante indiano ‘Bombay Palace’ di Savona, a seguire Indian Fashion Show, una sfilata di abiti indiani tradizionali e moderni a cura di Magic India Bazar e in collaborazione con L’Incantesimo del Capello per le acconciature e di Pistacchio Imago Lab per il make up professionale e un sensazionale Gala Show Internazionale in cui si esibiranno le star del BollyFest per uno spettacolo travolgente che coinvolgerà tutto il pubblico con i colori e la vera essenza delle danze indiane.

Protagonisti dello spettacolo Sunny Singh, attore e coreografo direttamente dal cinema indiano di Mumbay, Francesca “Negma” Orlando, danzatrice, coreografa e direttrice di Negma e le Stelle d’Oriente, Federico Orlando e il gruppo SSBDA per il Bollywood, Atmananda e il gruppo Talavidya, per gli stili classici Bharata Natyam e Kuchipudi e il gruppo di folclore punjabi HarSar, che porterà in scena la danza bhangra. Domenica proseguiranno i seminari ed attività didattiche mentre al pomeriggio alle ore 17.45 ci sarà la conferenza “India, dalla tradizione alla modernità, dalle danze sacre alla danza cinematografica indiana” tenuta dai maestri internazionali del Festival aperta a tutti ad ingresso libero e gratuito.

“Siamo molto orgogliosi di portare questo evento in una location così prestigiosa e storica quale Villa Cambiaso – dice la direttrice artistica Francesca Orlando – e altrettanto felici di dare la possibilità ai savonesi e liguri di conoscere l’India attraverso la sua cultura, tradizioni e danza portando ogni anno artisti di fama mondiale per un’unica missione comune, pace, amore e danza, il motto della nostra Accademia e del maestro Sunny Singh”.