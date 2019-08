“Bohemian Rhapsody” – Il film sui Queen ad Albisola Superiore

Domenica 18 agosto alle ore 21:30 alla Terrazza sul Mare, sulla passeggiata Eugenio Montale, ad Albisola Superiore si alza il sipario sull’evento “One Shot in Italy” a cura dell’Assessorato alla Cultura del Comune. Protagonisti saranno i Queen, la band che ha fatto sognare intere generazioni, con la proiezione della pluripremiata pellicola “Bohemian Rhapsody”: una serata di grande cinema, a due passi dal mare.

Prodotto dalla Century Fox con la regia di Bryan Singer e l’interpretazione del talentuoso Rami Malek, la pellicola campione di incassi ha conquistato quattro Oscar. L’evento è stato fortemente voluto dall’amministrazione comunale per unire cinematografia, musica e spettacolo in un sodalizio artistico unico nel suo genere.

La serata non si esaurirà con la proiezione del film: alle ore 21 si terrà la presentazione del libro “Italian Rhapsody – L’avventura dei Queen in Italia”, edito da Chinaski, alla presenza dell’autore Antonio Pellegrini. Modererà l’incontro il giornalista Giorgio Giglioli. La manifestazione è nell’ambito del progetto “Cultura 360”, lanciato quest’anno dall’assessorato e che ha già all’attivo una serie di appuntamenti.

“Con la proiezione di ‘Bohemian Rhaspsody’ l’obiettivo è organizzare eventi culturali che coinvolgano diverse forme espressive per ampliare l’offerta e raggiungere una platea più ampia di spettatori. Albisola Superiore ha il potenziale per crescere e ha tantissimi punti di forza – spiega l’assessora Simona Poggi – Un particolare ringraziamento per la fattiva collaborazione va alla 20th Century Fox Home Entertainement di Milano e alla 20th Century Fox di Roma”.

Posti a sedere disponibili fino a esaurimento. In caso di pioggia l’evento sarà posticipato a giovedì 22 agosto.