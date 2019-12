“Blinded by the light” di Gurinder Chadha in proiezione al Cinema “Leone”

La rassegna “I film dell’anno in lingua”, voluta dall’associazione culturale Kinoglaz, che da anni lavora con laboratori di alfabetizzazione all’immagine nelle scuole e promuovendo rassegne e incontri con autori, e dal Cinema “don Natale Leone” di Albisola Superiore, storica sala dalla programmazione da sempre attenta alla qualità, arriva al suo quarto appuntamento.

Venerdì 6 dicembre alle ore 21 si terrà la proiezione del film “Blinded by the light” (“Travolto dalla musica”) di Gurinder Chadha, presentato dagli esperti dell’associazione, a cui seguirà l’analisi di alcune sequenze. Sarà presente anche Alberto Calandriello, fan di Bruce Springsteen da oltre 30 anni, che proprio sull’importanza della musica “che cambia la vita” e sui mondi in cui vive grazie alla musica ha scritto il libro “Abbassa quello stereo” (Gli Elefanti edizioni).

La musica in cui riconoscersi… un cantante che è capace di raccontarci, anche se vive e racconta una realtà che sembra lontana da noi. Quante volte è capitato a tutti noi? Un ragazzo pakistano che vive a Londra cosa può trovare nelle canzoni dell’americano Bruce Springsteen? Scopriremo che troverà tutto, soprattutto una via d’uscita ad una vita che sembrava non offrirne alcuna. La commedia di Gurinder Chadha, come già il suo precedente “Sognando Beckham” racconta il riscatto di un giovane migrante che trova un elemento (in “Sognando Beckham” era il calcio, qui la musica) che lo aiuta a trovare la strada per i suoi sogni e lo spinge ad andare oltre la sua condizione iniziale di debolezza.

Lo straordinario attore Viveik Kalra interpreta Javed che, attraverso le canzoni del “Boss”, crea dei veri e propri siparietti musicali in cui non si può che partecipare perché, come dice un amico nel film, “questa musica è ciò che ti mette in collegamento con le cose giuste in questo mondo di merda”. Lo stesso Springsteen ha concesso ben dodici brani e una versione acustica di “Darkness on the edge of town” perché totalmente affascinato dal progetto del film, nato come adattamento cinematografico delle memorie del giornalista del Guardian Sarfraz Manzoor per “The Boss”. L’amore della regista nasce anche dal suo vissuto di donna nata a Nairobi ma cresciuta nel sud di Londra e che grazie al cinema ha trovato la sua forma di riscatto, arrivando fino ad Hollywood.

Altro personaggio del film è la Londra degli anni ’80, che conosceva una forte crisi economica a causa del governo Thatcher e fenomeni di razzismo in strada. Non è stato difficile per la regista raccontarli, anche nell’ottica della realtà londinese dei mesi della Brexit. Proprio per la forza dirompente dei testi di Bruce Springsteen questo film, presentato in anteprima mondiale al Sundance Film Festival, può essere davvero apprezzato solo in lingua originale con i sottotitoli in italiano.

Ultimo film della rassegna sarà “J’accuse – L’ufficiale e la spia” di Roman Polanski, con Jean Dujardin, Louis Garrel ed Emmanuelle Seigner, mercoledì 12 dicembre alle ore 17:30 e venerdì 13 dicembre alle ore 21. Ogni appuntamento è accompagnato dalla presentazione da parte di un critico, che guida gli spettatori nell’analisi dell’opera a fine proiezione. L’iniziativa è sostenuta dalla Benedict School e da La Feltrinelli Point di Savona. Il biglietto è fissato a prezzo ridotto (5 euro) per gli studenti e a 7 euro per gli adulti (ridotto a 6 euro per over 65). Whatsapp: 3407178172.