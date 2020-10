Birre, gastronomia e divertimento all’AsinOllerFest

Pietra Ligure. Vuoi vivere l’esperienza dell’OktoberFest in chiave “country & nature”? AsinOlla presenta tre fine settimana di ottobre all’insegna di birre artigianali, specialità gastronomiche, animazione per bambini e naturalmente le consuete attività con gli amici animali: su prenotazione la passeggiata con i cavalli e per sabato 10 ottobre anche uno speciale slow trekking con gli asini fino a Cascina Porro, a Giustenice.

Dal 9 ottobre ogni venerdì a cena, ogni sabato a pranzo e a cena e alla domenica a pranzo il parco ci regala le atmosfere della tradizionale festa tedesca grazie ai suoi barbecue e agli spazi allestiti nella sua struttura.

Il parco natura ci aspetta il 9-10-11, il 16-17-18 e infine il 23-24-25 ottobre: tre appuntamenti da non perdere nella speciale location di AsinOlla, organizzati con il patrocinio del Comune.