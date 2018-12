“Bibliotè” con il giallo “Le lunghe ombre” di Ilaria Musetti e Laura Maggesi

Prosegue giovedì 13 dicembre alle ore 15 presso la Biblioteca Civica “Camillo Sbarbaro” l’ottava edizione del “Bibliotè”, ciclo di incontri con gli scrittori proposti dall’Assessorato comunale alla Cultura di Spotorno e dalla biblioteca civica “Camillo Sbarbaro”. Il titolo richiama la consuetudine inglese del tè pomeridiano e racchiude il proposito di promuovere la biblioteca come spazio ospitale in cui scrittore e lettori si incontrano sullo stesso piano, come luogo in cui la cultura è “alla portata” di chiunque sia desideroso di approfondire, conoscere, domandare, svagarsi, naturalmente davanti ad una tazza di tè fumante.

L’incontro termina la carrellata letteraria del 2018 per proseguire fino al mese di maggio del prossimo anno ed è dedicato al giallo ligure con la coppia di scrittrici Ilaria Musetti e Laura Maggesi, che presenteranno “Le lunghe ombre”. Il romanzo, scritto a quattro mani dalle autrici che sono anche madre e figlia, è edito da Araba Fenice e trae ispirazione da una storia realmente accaduta per tracciarne un quadro giallo nella Savona degli anni ’60.

Una solitaria signora viene uccisa in un condominio. Apparentemente è un delitto inspiegabile. Ma le indagini del Commissario Bogliano, coadiuvato da un giovane promettente Caligari, fanno emergere figure inquietanti, tutt’altro che innocenti. Si scopre così una Savona oscura dai peccati inconfessabili. Una storia che ha radici nella Seconda Guerra Mondiale, le cui “scorie” non smettono di interessare la cronaca italiana degli anni successivi.