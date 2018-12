“Bibbidi Bobbidi Boh?!” – Giovani Stars protagonisti al Teatro Chiabrera

Dal 2007 il progetto “Giovani Stars” permette ai bambini delle scuole primarie di compiere un’importante esperienza musicale da protagonisti sul palco del Teatro “Chiabrera”. Quest’anno si colloca all’interno del perimetro del neonato Polo Musicale di Savona con organizzazione a cura dell’Orchestra Sinfonica – Accademia Musicale e gli alunni dell’Istituto Comprensivo II, che da pochi giorni è entrato a fare ufficialmente parte della piattaforma programmatica del Polo.

Tale progetto oggi conta fra i soggetti aderenti: l’Orchestra cittadina, il Teatro dell’Opera Giocosa, l’Associazione Rossini, il Circolo Amici della Lirica “Renata Scotto”, il Giardino Sonoro, l’Associazione “Carla e Walter Ferrato” e l’Istituto Comprensivo Savona II.

Lo spettacolo “Bibbidi Bobbidi Boh?!”, ironico e divertente pastiche musicale su favole note e musiche di Walt Disney, avrà per protagonisti 500 fra bambini e ragazzi divisi in tre turni di spettacolo per poter permettere a tutti di partecipare. Le scuole aderenti, oltre al citato Istituto Comprensivo II, sono alcune classi delle scuole primarie di Varazze. Lo spettacolo è firmato nei testi e negli arrangiamenti musicali da Enrico Pesce, che ne sarà anche il direttore. Si conferma la partnership con il liceo musicale di Alessandria Saluzzo-Plana e, novità del 2018, si segnala quella dell’Istituto Cellini di Valenza.

Gli spettacoli si svolgeranno sabato 22 dicembre alle ore 15, 18 e 21. La biglietteria del “Chiabrera” sarà aperta mezz’ora prima di ogni spettacolo.

Alessandro Delfino e Serena Sforzi, docenti dell’Accademia Musicale di Savona, sono i preparatori dei cori. L’operazione, a forte valenza didattica, prevede un periodo di tre mesi di apprendimento con appuntamenti settimanali, svolti all’interno delle varie scuole, con il fondamentale contributo delle insegnanti, che hanno aderito in modo generoso ed entusiastico.

Per quanto riguarda l’Istituto Comprensivo Savona II “Giovani Stars” rappresenta la punta emersa di un progetto molto ampio e strutturato che ha preso inizio lo scorso ottobre all’interno del Polo Musicale di Savona con la collaborazione fra Orchestra Sinfonica – Accademia Musicale e Giardino Sonoro. Il progetto è volto a far conoscere la musica a tutti i bambini e ragazzi del Comprensivo 2 a partire dalle materne fino alle medie. “Giovani Stars” è sostenuto dalla Fondazione “De Mari”, dall’Associazione “Ferrato” e dal Rotary Club.