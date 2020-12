“Biancaneve e i sette nani”: il teatro in una stanza con burattini e attori dei Cattivi Maestri

Savona. Nell’ambito della stagione “Il teatro in una stanza” sabato 26 dicembre alle ore 19 su Zoom andrà in scena “Biancaneve e i sette nani”, spettacolo di burattini e attori della Compagnia Cattivi Maestri, con Gabriele Catalano, Francesca Giacardi, Maria Teresa Giachetta e Jacopo Marchisio, i burattini di Francesca Bombace e le scene di Andrea Franzi.

Questo spettacolo per bambini e ragazzi all’insegna del colore, del divertimento e di una grande tradizione narra la fiaba delle fiabe, la storia di Biancaneve e dei sette nani, per far divertire e riflettere grandi e piccini. La Biancaneve dei Cattivi Maestri non è però come tutte le altre: la storia è quella originale ma con un po’ di cattiveria.

Per assistere è necessario telefonare o mandare un messaggio Whatsapp ai numeri 3492984973 o 3475860670 oppure inviare un’e-mail per prenotarsi e successivamente ricevere le istruzioni per effettuare il pagamento di 10 € a connessione ed ottenere il link di accesso.

La stanza virtuale sarà aperta dalle ore 18:45. All’ingresso è richiesto di spegnere telecamera e microfono. Al termine dello spettacolo sarà attivata la chat per i saluti e i commenti del pubblico.