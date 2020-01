“Bestiacce in Tribunale” – Itinerario per conoscere meglio gli animali

Da sabato 1 a domenica 23 febbraio dalle 15 alle 19 (tranne il lunedì) al Palazzo del Tribunale di Finalborgo è possibile prendere parte a “Bestiacce in Tribunale”, un itinerario scienza – natura pensato per sensibilizzare bambini e adulti su un corretto e consapevole approccio a quella fauna che per aspetto, tradizione, superstizione o semplice paura è oggetto di ribrezzo, persecuzione e atti ostili deliberati o involontari.

Mostre, laboratori, uscite in ambiente e in grotta per conoscere il ruolo di questi animali nell’equilibrio degli ecosistemi e le conseguenze di comportamenti errati con l’aiuto di naturalisti ed esperti.

L’iniziativa è organizzata in collaborazione con Comitato Scientifico Centrale e Comitato Scientifico Ligure Piemontese Valdostano, Gruppo Grandi Carnivori, Commissione Tutela Ambiente Montano, Biologia Sotterranea Piemonte – Sezione di Finale Ligure e con il contributo del Comune di Finale Ligure.

Ingresso: 3 € / gratuito per i partecipanti delle conferenze. L’inaugurazione si terrà sabato 1 febbraio alle ore 21 con letture a cura di Susy Minutoli e Aldo Calosso. A seguire la conferenza “Creature nel buio – Fauna troglobia” con i relatori Enrico Lana e Valentina Balestra.

MOSTRE

CAI Grandi Carnivori: “Presenze silenziose”

Enrico Lana: “Creature del buio”

Coordinamento: Michele Pregliasco e Ivan Borroni ONCN Operatori Naturalistici e Culturali Nazionali, Maria Vittoria Poggi ONC Operatore Naturalistico e Culturale

INSTALLAZIONI

“Nella tana del….”: uno spazio pensato per i più piccoli in cui giocando potranno scoprire e conoscere il mondo dei pipistrelli, dei lupi e dei ragni.

“Ho paura di”. Quale animale o insetto ti fa più paura? Perché? Un grande libro in cui ogni visitatore potrà inserire le proprie fobie e raccontare i propri aneddoti.

APPROFONDIMENTI

sabato 15 febbraio ore 17

Conferenza “Chi mangia e chi viene mangiato”

Ecosistemi, catene e reti alimentari e dinamiche degli ecosistemi nella storia della terra. Evoluzioni ed estinzione. Specie autoctone e aliene.

Relatore: Ivan Borroni

domenica 16 febbraio ore 21

Conferenza “Bestiacce nel passato”

Dinosauri e altri organismi quando l’uomo non c’era.

Relatore: Michele Pregliasco

venerdì 21 febbraio dalle 8:30 alle 13:00

Laboratorio creativo “Ho paura di…” per bambini dai 6 agli 11 anni

(prenotazione obbligatoria: Associazione Baba Jaga

domenica 23 febbraio ore 21

Conferenza “Condannati senza processo”

Gli animali che non piacciono: insetti e ragni.

Relatore: Ivan Borroni